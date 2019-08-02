​ليالي الصيفية| ياسمين صبري أمام برج إيفل وحكيم في حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.

نرصد لكم في هذا الباب صور النجوم من رحلاتهم الصيفية:

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي، جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، بصورة له أثناء تواجده في سانتا مونيكا بكاليفورنيا.

أحمد داوود

نشر الفنان أحمد داوود، عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام"، وهما يستمت بإجازتهم الصيفية مع زوجته علا رشدي في كابو روكا بالبرتغال.

إيميه صياح

حرصت الفنانة إيميه صياح، على أن تقضي إجازتها الصيفية، ونشرت صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" بمدينة جبيل اللبنانية.

- ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة من أمام ابرج أيفل في باريس.

حكيم

ونشر الفنان حكيم، صورة له من إجازته الصفية التي يقضيها في إحدى المدن الساحلية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

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لاميتا فرنجية

حرصت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، على قضاء فترة استجمامها في بيروت، ونشرت لاميتا عبر حسابها عبر "الإنستجرام" في لبنان.

جيسي عبدو

شاركت الفنانة جيسي عبدو، جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، في بيروت بلبنان.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، صورة على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من إجازتها الصيفية، نالت إعجاب متابعيها ومحبيها.

دانا حلاني

نشرت الفنانة دانا حلاني، صورة لها على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام أثناء قضائها إجازتها الصيفية في أحد المدن الساحلية.

هند رضا

نشرت الفنانة هند رضا، صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية في موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بلباس البحر وعلقت عليها: "أنا بحب الصيف".

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية في موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بلباس البحر ، وعلقت عليها: "بحبكم من الساحل الشمالي".