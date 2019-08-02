صور| محمد رمضان في الجيم بكاليفورنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا جديدة وهو يتدرب في الجيم.
ويقضي رمضان أجازته الصيفية في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا، كما نشر أكثر من صورة من مقر أقامته في الولايات المتحدة.
يذكر أن، محمد رمضان، طرح مؤخرًا كليب أغنية"إنساي"، والذي جمعته مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وإقتربت الاغنية من الـ 20 مليون مشاهدة.
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