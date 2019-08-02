محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لوالدة الفنانة هالة صدقي، بعد رحيلها مساء أمس. وكتبت إلهام شاهين في تعليقها على الصورة: "عزاء والدة هالة صدقي غدا الجمعة الساعه ٦ في كنيسة المرعشلي بالزمالك". وكانت والدة الفنانة هالة صدقي بعيدة عن الأضواء ولا تظهر في الإعلام. توفيت والدة الفنانة هالة صدقي أمس بمنزلها في مدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة صدقي الخبر أثناء تواجدها في منطقة الساحل الشمالي بالإسكندرية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحيلها.. أول صورة لوالدة هالة صدقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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