طفلة تبكي بسبب تامر حسني .. هكذا كان رده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" وعبر خاصية الأستوري، فيديو لطفلة صغيرة تبكي، لأنها لا تستطيع الاتصال به. وكتب تامر في تعليقه على الفيديو: "اللي يعرف يجيبلي رقمها هكلمها بجد وبلاش تضحكوا عليها وتخلوا حد يكلمها ويعمل نفسه أنا، حبيبة قلبي متأثرة هاتولي رقمها". وانتهى الفنان تامر حسني، من تصوير أحداث فيلمه "كل سنة وأنت طيب"، بين بيروت والقاهرة، ومن المقرر المشاركة به فى موسم عيد الأضحى المقبل، من إخراج سعيد الماروق، ويشاركه البطولة زينة وخالد الصاوى، ولم يستقر صناع العمل على الاسم النهائي له حتى الآن.

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