ميغان ماركل تشارك صوراً جديدة من حملها بآرتشي!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 04:33 صباحاً - للاحتفال بسلسلة ملابس العمل النسائية الجديدة ، شاركت دوقة ساسكس ميغان ماركل Meghan Markel عددًا من الصور من "زياراتها الهادئة" إلى المؤسسة الخيرية Smart Works



وكانت ميغان تستعد لوصول طفلها الأول من الأمير هاري Prince Harry آرتشي Archie Harrison ، الذي ولد في 6 أيار ، حين قامت بزيارات سرية لمؤسسة Smart Works ، وهي مؤسسة خيرية تساعد العاطلين عن العمل وتعطي النساء المهارات والثقة لتحقيق أهدافهن .



ميغان ماركل رئيسة تحرير "فوغ"... و 15 سيدة ملهمة على الغلاف



وللاحتفال بخطوط ملابس العمل النسائية الجديدة - والتي ستدعم مؤسسة Smart Works - التي تم إنشاؤها بمساعدة صديقة ميغان المقربة المصممة ميشا نونو ، ودعماً لها شاركت ميغان بعض الصور الجديدة من "زياراتها الهادئة" إلى المؤسسة الخيرية أثناء حملها عبر صفحتها على انستقرام .







الدوقة البالغة من العمر 37 عامًا ، لعبت دور المصمم ، حيث ساعدت العملاء على اختيار القطع المناسبة لارتدائها في مقابلة العمل. وفي إحدى الصور تظهر وهي جالسة على طاولة لمناقشة عمل الجمعية الخيرية. وتظهر ميغان في معظم الصور وهي ترتدي سترة عتيقة سوداء كانت ترتديها أثناء خروجها في مدينة نيويورك في شهر فبرايرالماضي .

وكانت ميغان حلّت كمحررة شرف على مجلة "فوغ" بنسختها البريطانية ، التي تحتفل هذا العام بمرور 103 أعوام على تأسيسها.

