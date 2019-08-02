سلطنة عمان تخالف السعودية وتعلن الاثنين اول ايام عيد الأضحى!

كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 03:50 صباحاً - علنت لجنة المحكمة العليا في سلطنة عمان، أن غدًا الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة، وبذلك يكون يوم السبت، 3 أغسطس/آب، هو غرة شهر ذي الحجة ويوم الاثنين 11 أغسطس/آب اول ايام عيد الاضحى.
وذكرت اللجنة، في بيان رسمي، أنها لم تتلق أي بلاغ عن رؤية الهلال من قبل اللجان المكلفة المخصصة، وبناء عليه فإن غدًا الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
وبذلك تكون سلطنة عُمان أول دولة عربية تعلن أن الأحد 11 أغسطس/آب هو يوم وقفة عرفة، وأنّ الإثنين 12 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى، في عمان.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق أن غدًا الجمعة هو الأول من شهر ذي الحجة، وأن يوم الأحد 11 أغسطس/آب هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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