شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هيو جاكمان على شواطئ بوندى فى استراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم العالمي هيو جاكمان وهو يستمتع بالبحر والشمس على شواطئ بوندي في استراليا، ومن آخر أعمال جاكمان كان مشاركته في بطولة فيلم الأنيمشن والمغامرة والكوميديا Missing Link.

ويدور الفيلم حول السير ليونيل فروست صاحب الشخصية الكاريزمية المحقق الأول في عالم من الأساطير والوحوش، والمشكلة هي أنه لا يوجد أيا من أقرانه من ذوي العقلية متناهية الصغر في المجتمع يدركون ذلك، والفرصة الأخيرة للسيد ليونيل لقبوله فى هذه النخبة هي مغامرة جديدة تعتمد على السفر إلى شمال غرب المحيط الهادئ في أمريكا لإثبات وجود مخلوق أسطوري، وبقايا حية من سلالة الإنسان البدائية.

الفيلم من بطولة زوي سالدانا، هيو جاكمان، تيموثي اوليفانت، إيما طومسون، زاك جاليفياناكيس، ستيفن فراي، مات لوكاس، أمريتا أشاريا، ديفيد وولامز، ومن تأليف وإخراج كريس بتلر.