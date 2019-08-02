شاهد.. ميريام فارس واليسا بالمايوه ونفس وضعية الصورة!

كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 02:49 صباحاً - تحرص الكثير من النجمات على مشاركة متابعهين على مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة من عطلتهن والتي يبدو ان اغلبهن يقضينها على شاطىء البحر.

فقد نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورة جريئة جديدة لها ظهرت فيها بالمايوه غير انها لم تظهر فيها سوى ظهرها.