كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 02:49 صباحاً - تحرص الكثير من النجمات على مشاركة متابعهين على مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة من عطلتهن والتي يبدو ان اغلبهن يقضينها على شاطىء البحر.
فقد نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورة جريئة جديدة لها ظهرت فيها بالمايوه غير انها لم تظهر فيها سوى ظهرها.
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ميريام فارس واليسا بالمايوه ونفس وضعية الصورة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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