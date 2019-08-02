شاهد.. فيفي عبده بإطلالات مثيرة من الساحل الشمالي

اشعلت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة أنثوية مثيرة، من على شاطىء الساحل الشمالي حيث تقضي عطلتها.

ونشرت فيفي عبده، صوره حديثه لها عبر انستغرام، علقت عليها قائلة: “بحبكم الساحل الشمالي لاف يو”، وكالعادة لاقت تفاعلًا قويًا من الجمهور الذي بادرها بالتعليقات.