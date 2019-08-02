شاهد.. فيفي عبده بإطلالات مثيرة من الساحل الشمالي

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اشعلت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة أنثوية مثيرة، من على شاطىء الساحل الشمالي حيث تقضي عطلتها.
ونشرت فيفي عبده، صوره حديثه لها عبر انستغرام، علقت عليها قائلة: “بحبكم الساحل الشمالي لاف يو”، وكالعادة لاقت تفاعلًا قويًا من الجمهور الذي بادرها بالتعليقات.
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A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Aug 1, 2019 at 12:00pm PDT
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A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Jul 31, 2019 at 1:06pm PDT
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A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Jul 31, 2019 at 1:15am PDT
وقد تراوحت تعليقات متابعي فيفي عبده على هذه الصور بين الاعجاب والسخرية حيث قال احدهم: “لاء كده كتير فوفا” فيما قال اخر “ربنا يدينه نص اقبالك على الحياة
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