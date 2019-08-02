موقف محرج لرئيس حكومة المغرب أمام الملك محمد السادس.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، لموقف محرج، أمام العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

العثماني تعثر أثناء صعوده الدرج خلال حفل الاستقبال الذي نظمه العاهل المغربي بقصر “مرشان” في مدينة طنجة، بمناسبة الذكرى الـ20 لجلوسه على عرش المملكة.

رئيس حكومة المغرب كان يستعد للتقدم صوب العاهل المغربي لأجل تقديم التهنئة بمناسبة احتفالات “عيد العرش”، إلا أنه تعثر فور وضع قدمه على الدرج قبل صعوده للملك.

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العاهل المغربي كلّف، رئيس حكومته سعد الدين العثماني بأن يرفع مقترحات لتجديد مناصب المسئولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.

العاهل المغربي الملك محمد السادس، احتفل بالذكرى الـ20 لجلوسه على العرش بحضور كبار رجال المملكة، وألقى خطابا عن المرحلة الجديدة.

المدن المغربية تتزين في عيد العرش بالأعلام الوطنية وتنشر الصحف المحلية تقارير عن حصيلة الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وفي 23 يوليو 1999، خلف محمد السادس البالغ من العمر حينها 35 عاما، والده الملك الحسن الثاني، الذي توفى بعد 38 عاما من حكم المغرب.. وفي 30 يوليو نصب الملك الجديد.