- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرص الفنان المصري أحمد ناصر، الشهير بـ أورتيجا، مطرب المهرجانات الشعبية، على طمأنة جمهورها بعد تعرضه لحادث خلال إحيائه إحدى الحفلات الفنية التي أقيمت قبل أيام في التجمع الخامس قبل يومين.
أورتيجا، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “أصدقائي أطمئنكم على صحتي وأنا بخير بعد الحادث الذي تعرضت له بأحد الفنادق بالتجمع”.
وأضاف: “قمت بتكليف مكتب الأستاذ عماد لويز المحامي بالنقض باتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقي ضد المتسببين في الحادث”.
وكان أورتيجا قد تعرض لإصابة في ساقه نتيجة سقوط أرضية مسرح أحد الفنادق به مما أدى إلى إلغاء الحفل، وعلى الفور نقل أورتيجا إلى مستشفى الطيران لتلقي العلاج، واستلزم الجرح 6 غرز، وأمره الأطباء بالخضوع للراحة لمدة 10 أيام، وتم عمل تقرير طبي بالإصابة.
ومن جانبها، أبلغت إدارة أعمال أوكا وأورتيجا المتعهدين باعتذاره والغياب عن الحفلات المتعاقد عليها بسبب الإصابة، على أن يتولى أوكا فقط وفرقته إحيائها.
وكان مطربا المهرجانات أوكا وأورتيجا قد أشعلا مؤخرا حفل زفاف رجل الأعمال محمد إبراهيم عبدالحميد مالك سلسلة محلات lris optics إلي عروسه ريم ربيع، كريمة رجل الأعمال ربيع رجب صاحب مجموعة شركات Excellent tours و Agaza click للسياحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الحادث الذي تعرض له.. أورتيجا يلجأ للقضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.