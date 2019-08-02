بعد الحادث الذي تعرض له.. أورتيجا يلجأ للقضاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري أحمد ناصر، الشهير بـ أورتيجا، مطرب المهرجانات الشعبية، على طمأنة جمهورها بعد تعرضه لحادث خلال إحيائه إحدى الحفلات الفنية التي أقيمت قبل أيام في التجمع الخامس قبل يومين.

أورتيجا، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “أصدقائي أطمئنكم على صحتي وأنا بخير بعد الحادث الذي تعرضت له بأحد الفنادق بالتجمع”.

وأضاف: “قمت بتكليف مكتب الأستاذ عماد لويز المحامي بالنقض باتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقي ضد المتسببين في الحادث”.

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وكان أورتيجا قد تعرض لإصابة في ساقه نتيجة سقوط أرضية مسرح أحد الفنادق به مما أدى إلى إلغاء الحفل، وعلى الفور نقل أورتيجا إلى مستشفى الطيران لتلقي العلاج، واستلزم الجرح 6 غرز، وأمره الأطباء بالخضوع للراحة لمدة 10 أيام، وتم عمل تقرير طبي بالإصابة.

ومن جانبها، أبلغت إدارة أعمال أوكا وأورتيجا المتعهدين باعتذاره والغياب عن الحفلات المتعاقد عليها بسبب الإصابة، على أن يتولى أوكا فقط وفرقته إحيائها.

وكان مطربا المهرجانات أوكا وأورتيجا قد أشعلا مؤخرا حفل زفاف رجل الأعمال محمد إبراهيم عبدالحميد مالك سلسلة محلات lris optics إلي عروسه ريم ربيع، كريمة رجل الأعمال ربيع رجب صاحب مجموعة شركات Excellent tours و Agaza click للسياحة.