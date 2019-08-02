حقيقة وفاة الفنان محمد صبحي.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر في الساعات القليلة الماضية خبر وفاة الفنان المصري محمد صبحي، وذلك بعد إصابته بأزمة صحية مفاجئة.

وقرر الفنان محمد صبحي، الخروج عن صمته والرد على هذه الشائعة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “شيء مزعج جدًا والهدف كسب “اللايكات” على الفيس بوك ، فهذه الشائعات تزعج عائلتي وأصدقائي”.

كما رد شقيقه الفنان مجدي صبحي، على هذه الشائعات عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، قائلًا: “شائعة غريبة عن الأستاذ وأخي الفنان الكبير محمد صبحي من أشخاص سفلة وماعندهمش أخلاق.. ربنا يديك طولة العمر والصحة أخي العزيز الغالي وتبقى دائما لنا ولجمهورك.. الأستاذ بخير والحمد لله”.

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من ناحية أخرى، عاد الفنان محمد صبحي لعر موسم جديد من مسرحية “خيبتنا”، والمسرحية من بطولة محمد صبحي، سماح السعيد، ندى ماهر، سميرة عبدالعزيز، بوسي الهواري، وميرنا زكري، وعبير فاروق، والوجد الجديد حازم القاضي، ومن تأليف وإخراج محمد صبحي.

وكانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أهدت الفنان القدير محمد صبحي، درع الأوبرا التذكاري تكريماً له وتقديراً لمشواره الفني المضئ، وذلك خلال صالون الأوبرا الثقافي الذي عقد على المسرح الصغير.