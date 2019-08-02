تطورات أزمة فستان رانيا يوسف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المستشار شعبان سعيد، محامي الفنانة المصرية رانيا يوسف، بأن نيابة استئناف القاهرة قررت اليوم الخميس 1 أغسطس، حفظ التحقيقات في قضية رانيا يوسف، والمعروفة إعلاميا باسم “أزمة فستان رانيا يوسف”.

وكانت النيابة قد تلقت عددًا من البلاغات التي تتهم رانيا يوسف، بالتحريض علي الفسق، حيث رأت النيابة بأنه لا وجه للاتهام، وأمرت بحفظ التحقيقات في الأزمة التي امتدت على مدار أكثر من ٦ أشهر.

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وكانت رانيا يوسف، قد أثارت حالة جدل واسعة خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد ظهورها بفستان وصف بأنه بدون بطانة يكشف عن منطقة حساسة من جسدها، وهو الأمر الذي أشعل موجة انتقادات ضدها.

وكانت رانيا يوسف، قد دافعت عن نفسها بعد الأزمة مؤكدة أن بطانة الفستان قد رفعت وهذا هو سبب ظهورها بهذا الشكل، كما نشرت اعتذار رسمي للشعب المصري عما بدر منها خلال حفل الافتتاح مؤكدة أن الأزمة غير مقصودة، وأنها تحترم عادات وتقاليد الشعب المصري ولم تتخطاها يومًا كما هو معروف عنها منذ دخولها الوسط الفني.