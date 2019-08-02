أشرف زكي يهدد باللجوء للقضاء بسبب عادل إمام

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استنكر الفنان المصري أشرف زكي، الأخبار التي نشرت على أسامة حول الفنان الكبير عادل إمام.
أشرف زكي، أكد في تصريحات صحفية، حرصه التام على العلاقة الوطيدة والطيبة بينه والأسرة الفنية مع مختلف الصحف ووسائل الاعلام.
وقال من أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك المواقع التي تخالف القانون وميثاق الشرف الإعلامي، فضلا عن تقديمه لبلاغ ضدها خلال الساعات المقبلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإجراء التحقيق اللازم ضدها وتوقيع العقوبات اللازمة في هذا الأمر .
وأضاف”الزعيم يتمتع بصحة جيدة وكل ما تردد مجرد شائعات كاذبة وأتمنى أن تتوقف المواقع عن نشر أخبار غير صحيحة عن الحالة الصحية للنجوم”.
وكان غياب عادل إمام عن حضور عزاء النجم الراحل فاروق الفيشاوي قد أثار جدلاً كبيراً خصوصًا لوجود علاقة صداقة قوية تجمع بينهما منذ سنوات.
وليست هذه المرة التي تخرج فيها شائعةو الفنان عادل إمام، فقد عانى منها كثيرا في السنوات الماضية، كما انتشرت العديد من الأخبار حول تدهور حالته الصحية وذلك بسبب خروجه من السباق الرمضاني الماضي بشكل مفاجئ.
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