بعد أزمة فستانها.. ديانا كرازون تؤكد: ليس شفافا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة الأردنية ديانا كرازون حفل غنائي حاشد ضمن فعاليات مهرجان جرش، إلا أنها أثارت أزمة قوية تحت قبة البرلمان الأردني، بسبب فستانها في الحفل.

الفنانة الأردنية برقت على المسرح بفستان فضي لامع أظهرها في طلّة مثيرة بشكل كبير، حيث اتهمها عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ونواب بالبرلمان بأنها أطلت بفستان شفاف كشف مفاتن جسدها.

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ديانا دافعت عن نفسها مؤكدة أن الفستان ليس شفافا، بل أنه مبطن بقماش بلون الجسم، ووصفت الانتقادات الموجهة لها بأنها مثيرة للضحك.

الفنانة الأردنية شددت على أنها تأكدت قبل ارتدائها الفستان بأنه غير شفاف حتى عند وقوفها في الشمس.

وكان أحد نواب البرلمان الأردني، ويُدعى « صالح العرموطي​ » قد انتقد ديانا كرازون برسالة عنيفة في إحدى الجلسات قائلاً: «وزير الداخلية منعوا لي محاضرة في الكرك، في الوقت الذي ظهرت فيه بالأمس بمهرجان جرش، مغنية شبه عارية، ولم يتخذ أي اجراء، وأنا بحمل الحكومة مسئولية الصمت وعدم اتخاذ أي اجراء لقيمنا وعادتنا وروح الشهداء، لقد تم اختراق قيمنا بطريقة فاضحة، جهنم وراها ان شاء الله».