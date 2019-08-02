أول صورة لهبة السيسي من شهر العسل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية هبة السيسي جمهورها في صورة لها من شهر العسل، حيث سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

هبة شاركت جمهورها في صورة لها مع زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، من ولاية لاس فيجاس، وكتبت معلقة: «مع حبيبي».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور هبة ومن أصدقائها بالوسط وتمنوا لها السعادة.

Advertisements

هبة السيسي احتفلت بزفافها في 27 يوليو الماضي، وذلك في حفل بالساحل الشمالي، حضره عدد من النجوم.

ملكة جمال مصر السابقة احتفلت بزفافها على شاطئ تراسينا مرسيليا، وحضر الحفل عدد من النجوم ومنهم ومنهم المطربة مروة نصر وزوجها المنتج محمد علام، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، منة فضالي، نرمين ماهر وزوجها، رامي وحيد، أحمد فريد، هاني أبو النجا، إنجي شرف، خبيرة التجميل إيمان العبد.

هبة السيسي أنجبت ابنتها هيفين من زوجها رجل الأعمال كريم محمود عام 2013، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك لخلافات بينهما.

الفنانة المصرية من مواليد عام 1983، حازت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، وشاركت الفنان محمد سعد في فيلم «كتكوت»، بدأت حياتها كموديل إعلانات وفيديو كليب، ومن آخر أعمالها: «حليمو أسطورة الشواطئ».