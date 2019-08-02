بهاء الكافي تكشف خدعتها للظهور ببطن مشدود.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة التونسية بهاء الكافي على تساؤلات جمهورها الدائمة عن سر رشاقتها، خاصة بعد وضعها لطفلين.

الفنانة التونسية كتبت، على خاصية “ستوري” على موقع “انستجرام”: “الحقيقة أنه طبيعة جسمي ‏ضعيف أكيد، الرضاعة الطبيعية تساعد على تنزيل الوزن بعد الولادة، لا شك أن الولادة الثانية أخدت مني وقت أطول في تنزيل ‏الوزن”.

وأضافت: “الصراحة أني لا أتمرن رياضة بطريقة منتظمة أبدًا، بحاول أكل صحي لكن ما في نظام غذائي محدد، أما السر بالنسبة لبطني ‏سأفصح عنه في الصورة الجاية”.

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بهاء نشرت صورة أخرى لها ظهرت فيها ببطن منتفخة، وعلقت مازحة: “السر، لا تنسي تشربي بطنك قبل ما تاخدي ‏الصورة، متل ما أنا نسيت بها الصورة، نفس كمية الرسائل اللي جاتني تسأل على رشاقتي في الصورة اللي قبل، جاتني رسائل تسأل ‏إذا أنا حامل في هالصورة، الصورتين بينهم يوم واحد”.‏

يُذكر أن بهاء الكافي احتفلت بزفافها على وسيم شقير بعد قصة حب جمعتهما عام 2012، وقد رُزق الزوجان بابنتهما الأولى «جويا» سبتمبر 2016، كما انجبت بهاء مولودهما الثاني «كيان» 13 أغسطس 2018.