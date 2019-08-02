منة فضالي تظهر مع شقيقتها لأول مرة.. هل تشبهها؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها في صور لها مع شقيقتها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

الصور التي نشرتها منة ظهرت فيها في أحد الأماكن العامة بصحبة والدتها، وشقيقتها، وكتبت: «مع المزز مامي وأختي الصغننة».

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جمهور منة اندهش من صور شقيقتها، وخاصة أن الفنانة لم تكشف من قبل أن لها شقيقة، وتوقع البعض أن تكون أختها من الأب، وخاصة أن والد منة انفصل عن والدتها منذ سنوات طويلة.

فانز الفنانة المصرية لاحظوا أنه لا يوجد أي تشابه بينها وبين شقيقتها، وأنها أجمل منها بكثير.

منة ذكرت في لقاء تليفزيوني لها مع الإعلامي عمرو الليثي أن ابتعاج والدها عنها منذ الطفولة أثر في نفسيتها كثيرا، وسبب لها جرحا لم تستطع الأيام أن تداويه.

منة تغيبت عن السباق الرمضاني لهذا العام، بينما كان آخر اعمالها الدرامية مسلسل «قيد عائلي»، مع عدد من النجوم ومنهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، بوسي، ريم البارودي، ومحمد محمود عبدالعزيز، ويتم التحضير للجزء الثاني حاليا.