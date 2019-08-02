هل اعتزلت شيرين سيف النصر التمثيل؟.. الفنانة تجيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ابتعدت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر عن التمثيل لأكثر من 12 عاما، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “أصعب قرار”، والذي عرض عام 2006.

ابتعاد شيرين عن التمثيل لهذه الفترة الطويل، جعلت الكثيرين يتكهنون باعتزالها العمل الفني، وهو ما نفته الفنانة في تصريحات صحفية.

الفنانة المصرية قالت: “كانت فترة إبتعاد وليست إعتزال وتلقيت مؤخرًا عرضين سينمائيين لكني لم أحسم قراري بشأنهما”.

ومن ناحية أخرى، تحدثت عن حادثة السرقة التي تعرضت لها مؤخرا من إحدى صديقاتها المقربات، حيث قالت: “مصدومة في صديقة عمري التي سرقتني ولكني على استعداد للتنازل عن البلاغ إذا اعادت لي المجوهرات، فأنا لا أحب المشاكل والخلافات”.

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وكانت شيرين سيف النصر قد كشفت تفاصيل حادثة سرقة مجوهراتها من الشقة، حيث أكدت أن صديقتها المقربة هي من قامت بسرقة مجوهراتها من المنزل، وبدأ الأمر عندما استعارت منها صديقتها حذاء، وطلبت منها مفتاح غرفتها لإعادته وفجأة صرخت عليها لتخبرها أن مجوهراتها سرقت.

الفنانة المصرية قالت إنها اتصلت بالشرطة على الفور، وتم استدعاء مدير أعمالها وصديقتها إحسان للتحقيق معهما، وتبين أن صديقتها هي المسئولة عن السرقة.

وكشفت التحقيقات أن أن صديقتها تتعامل مع اثنين جواهرجية، وبمناقشة أحدهم عثرت أجهزة الأمن على غويشة خاصة بشيرين عنده وتبين أن إحسان باعتها له مقابل 20 ألف جنيه، كما عثروا على عقدين تم تقيلدهم بالزجاج.

يذكر أن شيرين سيف النصر ممثلة مصرية قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية منها: “سواق الهانم، النوم في العسل، أمير الظلام، غاضبون وغاضبات، اللص الذي أحبه، المال والبنون، ومن الذي لا يحب فاطمة، ومسرحية بودي جارد”، وغيرها.

ايتعدت شيرين سيف النصر عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، حيث كان آخر أعمالها مسلسل “أصعب قرار”، والذي عرض عام 2006.