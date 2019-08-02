نسليهان أتاغول تنضم لبطولة «ابنة السفير» مع أنجين أكيوريك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت النجمة التركية نسليهان أتاغول، الشهيرة عربيًا باسم نيهان، لبطولة مسلسل “ابنة السفير”، مع النجم التركي أنجين أكيوريك، الشهير عربيًا باسم “عمر”، في مسلسل “العشق الأسود”.

المسلسل من المقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل، على قناة “ستار” التركية وهو إنتاج مشترك بين NGMedia وO3 Medya، وهو من تأليف عائشة أريلماز ونهير أردام، ومن إخراج ايمره كاباكوشاك.

Advertisements

من ناحية أخرى، كان مسلسل «القاع» آخر عمل درامي عُرض لنسليهان، وقد شاركت في بطولته أمام الفنان التركي إيلكر كاليلي، وهو العمل الذي عادت به إلى جمهورها بعد مسلسل «حب أعمى» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك».

وآخر عمل درامي شارك فيه أنجين كان مسلسل «حتى الممات» أمام الفنانة التركية فهرية أفجان، كما عرض له مؤخرًا فيلم «حب واحد وحياتين» في دور العرض السينمائي بتركيا، والذي قام ببطولته أمام النجمة بيرجوزار كوريل الشهيرة بـ«القاضية فريدة».

ويعتبر من أكثر الأعمال الناجحة التي شارك فيها مسلسلي “فاطمة”، “والعشق الأسود”.