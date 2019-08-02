نادية الجندي تحيي ذكرى وفاة سعيد صالح بصور تجمعهما

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
أحيت الفنانة المصرية نادية الجندي ذكرى وفاة الفنان سعيد صالح الخامسة من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
نادية شاركت جمهورها في عدد من الصور لها مع سعيد، والتي جمعتهما من أعمال مختلفة، وكتبت معلقة: «اليوم 1 أغسطس الذكرى الخامسة على رحيل الفنان سعيد صالح ربنا يرحمه يارب».
الصور التي نشرتها نادية حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، ودعا الفانز للفنان الراحل بالرحمة وشكر نادية على هذه اللفتة الطيبة.
الفنان الراحل سعيد صالح شارك نجمة الجماهير بطولة أكثر من عمل ومنها «جبروت امرأة» عام 1984، وفيلم «الضائعة» عام 1986، وفيلم كما شاركها في فيلم «بمبة كشر» عام 1974.
سعيد صالح فنان مصري كوميدي له أعمال مسرحية وسينمائية ناجحة من مواليد عام 1938، بدأ حياته الفنية مع الفنان عادل إمام وإن كان الأخير تفوق بذكائه الفني، إلا أن الجميع شهد على موهبة صالح غير المحدودة.
سعيد صالح رحل عن عالمنا في أغسطس 2014، عن عمر يناهز عن عمر يناهز 76 عاما.
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