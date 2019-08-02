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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بصورة استعرضت خلالها حذائها الجديد.
حذاء دنيا لفت أنظار جمهورها نظرا لتصميمه الغريب وألوانه المميزة، لكن أكثر ما أثار صدمتهم هو سعر الحذاء الباهظ، حيث يبلغ سعره 30 ألف دولار.
جمهور الفنانة المغربية فتحوا النار عليها، واتهموها بالبذخ والإسراف واستعراض حياتها المترفة.
وكانت دنيا بطمة قد تلقت مؤخرا هدية ثمينة، باهظة الثمن، من زوجها ومدير أعمالها البحريني محمد الترك، وهي الهدية التي وصفتها المطربة بـ«وحش».
هدية نجمة Arab Idol هي سيارة مازارتي غرانتوريزمو موديل 2019، وقد حرصت الفنانة الشابة على استعراضها بصور لها من داخل أحد معارض السيارات، معلقة عليها: «وحشي الجديد مازراتي من بين السيارات الي اعشقهم خصوصا السبورت غرانتوريزمو ... كلمة احبك قليلة فحقك.. يعطيني خيرها ويكفيني شرها ويعطيكم يا رب على قد قلوبكم».
البعض اعتبر هدية الترك لزوجته كاعتذار منه على ما بدر منه، في آخر حفلاتها الغنائية، حيث انفعل مدير أعمال الفنانة على الصحفيين بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش الحفل الذي أحيته في مهرجان إفران الدولي بالمغرب، مما تسبب في احراج شديد لدنيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سيارتها الثمينة.. دنيا بطمة تصدم جمهورها بسعر حذائها.. كم بلغ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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