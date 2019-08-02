سيرين عبدالنور برفقة والدتها في صورة مابين الماضي والحاضر.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها برفقة والدتها وشقيقتها في صورة من ذكريات الماضي.
ونشرت على نفس الصورة صورة من الوقت الحالي، وعلقت عليها قائلة: “نتذكر الماضي نواجه الحاضر ونتوجه نحو المستقبل عائلتي أمي اختي”.
وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تغزلت في جمالهم خاصة والدتها لأنها من المرات النادرة التي تظهر فيها.
يُذكر أن سيرين عبدالنور شاركت في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبدو شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم.
من ناحية أخرى، اعلنت سيرين عبدالنور عن تجهيزها لمشروع جديد بالتعاون مع مجموعة mbc، وفي الوقت الذي رفضت الكشف عن تفاصيله، أكدت أنه مفاجأة «رح تكسر الدنيا»، كما صرحت بقرب طرحها لأغنية جديدة.
وكانت سيرين، قد احتفلت بعيد زواجه الـ 12، على رجل الأعمال فريد رحمة، مطلع الشهر الجاري.
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