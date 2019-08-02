عقيل الرئيسي يستأجر لزوجته فرح الهادي جزيرة ومطعم.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة الكويتية فرح الهادي جمهورها بكشفها عن قيام زوجها الفنان عقيل الرئيسي باستئجار جزيرة ومطعم ليمضيا فيها أجازتهما وحدهما.

الفنانة الكويتية نشرت مقطع فيديو لها وزوجها من داخل الجزيرة، مؤكدة أنه لا يوجد شبكة إنترنت بالجزيرة، موجهة حديثها من يرون أنه لا يمكنهما البقاء من دون شبكة إنترنت.

فرح وعقيل تعرضا للكثير من الانتقادات من جمهورهما، واتهموهما بالبذخ والإسراف، كما اتهموا فرح بالكذب متسائلين عن كيفية نشرها لمقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بدون إنترنت.

وكانت فرح الهادي قد فاجأت والدتها مؤخرا بحفل مميز أعدته خصيصا لها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بمشاركة زوجها الفنان عقيل الرئيسي.

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الفنانة الكويتية شاركت جمهورها، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو للحظة دخول والدتها المكان ومفاجأتها بالحفل.

فرح قامت خلال الفيديو بتقديم الحلوى والهدايا لوالدتها، والتي بدت عليها السعادة الشديدة بهذه المفاجأة المميزة، بينما تولى عقيل التصوير، وظهر صوته وهو يقول لحماته: “تستاهلين”.

هذا الحفل عرض عقيل لانتقادات شديدة من متابعيه، والذين اتهموه بأنه عاق لوالدته، حيث أنه لا يفعل معها مثلما يفعل مع حماته، وقد أثارت هذه الانتقادات غضب عقيل بشدة، مؤكدة أن علاقته جيدة جدا بأمه وأنه بالنسبة له رقم واحد في حياته، ولا يوجد شيء يمكن أن يؤثر على علاقته بها.