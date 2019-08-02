بعد إهانتهم للأديان.. كارول سماحة تساند «مشروع ليلى»: هم أحرار.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعربت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن حزنها الشديد بعد إلغاء حفل فريق “مشروع ليلى”، بسبب اتهام أعضائه بـ”المساس بالقيم الدينية”.

ونشرت كارول سماحة، مجموعة من التغريدات عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، قائلًا: “بكل صراحة حزنت على خبر إلغاء حفل مشروع ليلى، لطالما كنت معجبة بهذا الفريق المتميز، وبالمواضيع التي يختارها، إن كان الفنان مؤمن أو ملحد هو حر تماما، ويحق له أن يعبر عن وجهة نظره في فنه لكن بطريقة ذكية بعيدا عن الاستفزاز والاستهزاء بأفكار ومعتقدات الآخرين”.

وأضافت: “منذ زمن المراهقة أنا من المستمعين الأصليين لفرق heavy Metal الغربية، وفي نفس الوقت مؤمنة بديانتي لأبعد حدود ولم أتأثر يوما ببعض الأغاني المشعوذة والمريضة منها، بل كنت أغربل وأنتقي ما يناسبني ولا يستغبيني، بطبيعتي لا أبدي رأيي قبل أن أتأكد من جميع المعطيات”.

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وتابعت: “معظم الفيديوهات المشعوذة التي شاهدتها مفبركة ولا تمت بأي صلة للفريق، بكل صراحة الموضوع كبر عن حجمه ولم يكن يستاهل كل هذه الحرب”.

يذكر أن لجنة “مهرجانات بيبلوس الدولية”، أعلنت مؤخرًا عن إلغاء حفل فرقة “مشروع ليلى”، الذي كان من المقرر إقامته يوم 9 أغسطس المقبل، على مدرج المهرجانات في لبنان، وأوضحت اللجنة في البيان الذي أصدرته سبب الإلغاء كاتبة: “منعا لإراقة الدماء وحفاظا على الأمن والاستقرار”.

يذكر أن كارول سماحة، تشارك في بطولة فيلم “بالصدفة”، المنتظر طرحه قريبًا في دور العرض، وذلك بجانب عدد من النجوم منهم بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، تأليف كلوديا مرشليان، ومن إخراج باسم كريستو.