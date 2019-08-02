مي العيدان تدعو بالشفاء لحفيدة طليقها الفنان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن إصابة حفيدة طليقها الفنان بمرض شديد.

الإعلامية الكويتية دعت لحفيدة طليقها الفنان الكويتي علي المفيدي بالشفاء العاجل، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

مي كتبت: “اللهم شافي وعافي حنين الكندري حفيدة الفنان علي المفيدي بنت في عز الشباب اللهم شافها و عافها و اكسوها برداء العافيه و الصحه و عجل بشفاءها وألطف بها”.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان قد تزوجت بعام 1995 من مواطنها الفنان علي المفيدي، وكان يكبرها بفارق أربعين عاما، ولكنهما انفصلا وديا بعام 2006 بعد خلافات استمرت بينهما لعدة أشهر.

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ومي العيدان ممثلة وكاتبة إعلامية وناقدة كويتية اشتهرت بنقدها الحاد المثير للجدل، ولدت في الكويت من أب كويتي وأم مصرية لكنها حاصلة على الجنسية الكويتية، تخرجت من «المعهد العالي للفنون المسرحية» قسم نقد.

بدأت مسيرتها الفنية في دور صغيرة بمسلسل سليمان الطيب في عام 1993 مع حياة الفهد وسعاد عبد الله ثم اشتركت في أعمال مسرحية جماهيرية، حتى آخر أعمالها إلى جانب الفنان محمد السريع في الثلاثية التلفزيونية «نوال» في عام 1997.

ومع إعتزالها التمثيل بناء على عدم رغبة والدتها بإستمرارها بمجال التمثيل اتجهت إلى مجال الصحافة والنقد وقامت بإكمال دراستها في كلية الإعلام في جامعة الكويت قسم صحافة كما حصلت على دورات بكتابة السيناريو على يد السينارست بشير الديك من مركز البيان بدبي.

في فترة من الفترات كانت مديرة أعمال المطربة شمس، ولكن نشب خلاف بينهن حول فكرة أغنية «سور الكويت» التي تغنى به الفنان محمد عبده مع شمس.