حليمة بولند تستعرض مشترياتها وتثير غضب جمهورها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جمهورها بمقطع فيديو استعرضت خلاله مشترياتها الخاصة بمنزلها من السوبر ماركت.

الإعلامية الكويتية أظهرت خلال مقطع الفيديو مجموعة من العربات الحديدية الخاصة بالتسوق المليئة بالمشتريات، وكان بجانبها عاملين يجرونها في موقف السيارات.

مقطع الفيديو أثار غضب جمهور حليمة بشدة، وأمطروها بالانتقادات، حيث اتهموها بالبذخ وتعمد استعراض حياتها المترفة أمام الجميع.

وكانت حليمة بولند قد كشفت مؤخراعن إصابتها بمرض غامض، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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الإعلامية الكويتية كشفت خلال مقطع الفيديو جزء من ساقها والتي ظهرت عليها بقع كبيرة، مشيرة إلى أنها لا تشعر بأي ألم بها.

حليمة أكدت أنها لا تعرف طبيعة مرضها، حيث قالت: “شوفو شنو طالع بجسمي بقع بقع مادري من شنو والله العظيم، مافيهم ألم بس شكلهم يخوف”.

الإعلامية الكويتية قالت إنها لا ترغب في الذهاب إلى عيادة الطبيب أو إلى المستشفى، حيث أنها خارج البلاد وستنتظر حتى تعود إلى بلدها لكي تعالج المشكلة.