فيديوجراف.. بيبي يُقصي صلاح من قائمة أغلى 5 لاعبين في تاريخ أفريقيا‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يعد المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أغلى 5 لاعبين في تاريخ أفريقيا، بعد إتمام أرسنال تعاقده مع الإيفواري نيكولاس بيبي القادم من ليل الفرنسي.

صفقة بيبي كلفت النادي اللندني 72 مليون جنيه إسترليني، ليتربع على عرش قائمة الأغلى في القارة السمراء، بينما تراجع صلاح للمركز السادس.

اللاعب الدولي الإيفواري، صاحب الـ24 عاما، بات أغلى لاعب في تاريخ أرسنال، ليتجاوز رقم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، الذي انضم لصفوف الفريق اللندني العام الماضي بـ55 مليون جنيه إسترليني قادما من بروسيا دورتموند الألماني.

وجذب بيبي أنظار أرسنال بعدما تألق مع ليل في الموسم الماضي، مسجلا 22 هدفا إلى جانب 11 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات.

وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي قائمة أغلى 5 صفقات أفريقية.