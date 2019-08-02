سيلين ديون تنفي ارتباطها بالراقص الإسباني

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""الخليج 365"" من بيروت: نفت الفنانة العالمية سيلين ديون الشائعات التي ترددت عن علاقة عاطفية تجمعها بالراقص الاسباني بيبي مونوز. وذلك بطريقةٍ غير مباشرة من خلال رسالة نشرتها له عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام" عبّرت فيها عن خيبة أملها من الأخبار غير الدقيقة التي يتم ترويجها عن الراقص الذي يُقال إنه يؤثر عليها سلباً ويعزلها عن العالم. وطلبت منه عدم الإكتراث بتلك الأخبار غير الصحيحة، متمنية عليه الاستمرار بعمله بحماس كالمعتاد.

وفيما تحمل الرسالة عدة تواقيع من العاملين معها، كُتِبَ فيها أن "بعض العاملين في الصحافة يدعون بأنهم يمتلكون أخباراً من مصادر مقرّبة من سيلين ديون مؤكدين على علاقة عاطفية تجمعها بـ"مونوز"، لكن في الواقع هؤلاء ليس لديهم عمل إلا الثرثرة ونشر الأكاذيب".