شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الصراع التاريخي فى عالم السيارات بين شركتي فورد وفيراري سيظهر بأفضل صورة ممكنة خلال الفيلم الجديد الذى يحمل اسم FORD v FERRARI’ ويقوم ببطولته الثنائى كريستيان بيل ومارك ويلبيرج.
برومو الفيلم المنتظر تجاوز عدد مشاهدي البرومو الرسمي له إلى الآن 5 مليون مشاهدة، وذلك قبل طرحه فى دور العرض شهر نوفمبر المقبل أى بعد 3 أشهر من الآن.
ومن المفترض ايضاً أن يتم طرح الفيلم خلال مهرجان تورنتو فى دورته المقبل التي تنظم في شهر سبتمبر المقبل بجانب مجموعة من أجدد الأفلام وأفضلها لمجموعة من أبرز النجوم مثل توم هانكس وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.