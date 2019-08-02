شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى فيلمز تصعد بـ"كازابلانكا" لإيرادات فوق العادة وتقترب من 80 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرقام قياسية حققتها شركة سينرجى فيلمز بفيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، إذ أصبح الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية منذ فترة، بعدما تخطت الإيرادات فى شباك تذاكر منذ طرحه فى موسم عيد الفطر الماضى 80 مليون جنيه، ليتخطى فيلم "البدلة" للنجم تامر حسنى الذى حقق إيرادات 67 مليونا و 280 ألف جنيه فى موسم عيد الأضحى من العام الماضى.

أرقام قياسية أخرى كسرها "كازابلانكا" منذ طرحه فى أول أيام عيد الفطر، حيث حصد 8 ملايين جنيه فى ثانى أيام العيد، ليكسر وقتها الرقم الذى سجله الفيلم نفسه فى أول أيام عيد الفطر وهو 6 ملايين و700 ألف جنيه، بعدما كان الرقم القياسى مسجلا باسم فيلم "حرب كرموز" لأمير كرارة والذى حقق 6 ملايين و400 ألف فى أحد أيام عيد الفطر من العام الماضى.

ومن الأرقام القياسية التى حققها فيلم "كازابلانكا" أيضاً، وصوله إلى 24 مليون جنيه خلال أيام عيد الفطر وهم 3 أيام عرض فقط، وهو رقم لم يصل إليه أى فيلم فى السينما خلال هذا العدد من الأيام ليؤكد "كازابلانكا" تفوقه الكاسح فى موسم عيد الفطر، أما ثالث الأرقام القياسية هو تحقيق الفيلم 50 مليون جنيه بعد أسبوعين عرض فقط لصبح أسرع فيلم يصل إلى 50 مليون جنيه إيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

فيلم كازابلانكا تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، ويشاركها إنتاجه الطاهر برودكشن، وهو من بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

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تدور أحداث الفيلم فى إطار الإثارة والتشويق حول ثلاثة أصدقاء هم عمر المر، عرابي، رشيد يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم "هجامين البحر"، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، وهى السطو على شحنة ألماس كبيرة، ولكن "عرابي" يقررتنفيذ العملية لحسابه الشخصي، ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

واستثمرت شركة سينرجى نجاح التعاوون مع النجم أمير كرارة بتكرار تعاونهما من خلال فيلم "بطل روما"، ليكون محطة كرارة السينمائية المقبلة، من تأليف محمود البزاوى، وإخراج بيتر ميمى، ليكرر تعاونه تعاونه مع المخرج والشركة المنتجة لفيلمه الأخير "كازابلانكا"، والذى تصدر إيرادات الموسم بل وحقق أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

فيلم "بطل روما" ينتمى لنوعية الأفلام الضخمة إنتاجيا وديكورات ومواقع تصوير مختلفة وسيتم تصويره فى أكثر من دولة أوروبية، بالإضافة إلى اعتماده على جرعة أكشن كبيرة، فضلا عن قوة القصة التى تتميز بجرعة تمثيل وحوار جيد بين أبطال الفيلم.

ويسجل "بطل روما" التعاون الثالث على التوالى فى "السينما" بين أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى، حيث حققا سويا ثنائى نجاحا بفيلم "حرب كرموز" والذى نال إشادات كبيرة من النقاد والصحافة والإعلام وإيرادات تخطت الـ 65 مليون، بالإضافة إلى فيلم " كازابلانكا" الذى يعرض حاليا فى السينمات، محققا أعلى إيراد فى تاريخ السينما.