شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مينا مسعود يؤكد حضوره الدورة الثالثة من مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم المصري الكندي مينا مسعود حضوره الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي والذي ينعقد في الفترة من 19وحتي 27 سبتمبر2019. ونشرت الحسابات الرسمية لمهرجان الجونة علي مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مينا مسعود والذي يؤكد من خلال الحضور إلي مصر ليحل ضيفا علي الدورة الثالثة للمهرجان. Advertisements المهرجان شارك به العديد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، فى كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية وضمن مساعيه توفير قنوات اتصال لمحترفى الأفلام المحليين، والإقليميين، والعالميين.

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