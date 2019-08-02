شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تحيى 4 حفلات فى تونس شهر أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة التونسية لطيفة، 4 حفلات فى بلدها تونس خلال شهر أغسطس الجارى فى مهرجانات مختلفة هى؛ مهرجان قابس الدولى فى 2 أغسطس، ومهرجان طبرقة الدولى 4 أغسطس، مهرجان المهدية الدولى فى 6 أغسطس، مهرجان المنستير الدولى فى 9 أغسطس.

إعلانها تعرضها لحرب مستمرة منذ 9 سنوات تمنعها من الغناء فى بلدها تونس، وذلك بعد إلغاء حفلتن لها فى صفاقس وبنزرت، مطالبة وزير الثقافة التونسى بالتدخل لوضع حد لهذه المشكلة.

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كانت لطيفة قد قالت، فى شهر يوليو الماضى، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعىإنها تتعرض لحملة ممنهجة لمنع غنائها فى بلادها، إذ كتبت: "جمهورى الغالى فى بلادى تونس نحبكم برشه، وإذا أنا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لى أولا ودعم كل جمهورى فى الوطن العربى، لكن للأسف هنالك حملة ضدى لا أعرف مصدرها ولا سببها".

وتتعامل لطيفة مع حفلاتها فى تونس على أنها نداء وطنى إذ قالت خلال ندوة صحفية على هامش الدورة الـ 55 من مهرجان قرطاج الدولى للفنانة لطيفة: لا أستطيع رفض أى نداء لوطنى وأى مهرجان أو جهة تستدعينى واستجيب فورا" .