فيديو| "الجونة السينمائي: "مينا مسعود" بطل علاء الدين متحمس للمشاركة بالمهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر حساب مهرجان الجونة السينمائي فيديو للفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود، عن مشاركته في الدورة الثالثة من المهرجان.

وعلق الحساب على الفيديو: "مينا مسعود جاهز ومتحمس يشارك في مهرجان الجونة 2019، تابعونا عشان تعرفوا أكتر عن النسخة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي".

يشار إلى أن الدور الثالثة من مهرجان الجونة تقام في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر المقبل.

يذكر أنه يعرض حاليا لمينا مسعود فيلم "علاء الدين" النسحة الحية، بطولة ويل سميث، وحقق الفيلم نجاحا جماهيرا ونقديا كبيرا.