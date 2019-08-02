تفاصيل عزاء والدة هالة صدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تستقبل الفنانة هالة صدقي المعزين فى وفاة والدتها، اليوم الجمعة، فى كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك.

ورحلت والدة هالة صدقي عن عالمنا، مساء أمس الخميس، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، ودفنت بمدافن العائلة في أكتوبر.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي كان مسلسل بركة، الذي عرض في رمضان الماضي، على قناة سي بي سي، مع الفنان عمرو سعد، تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.