محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تستقبل الفنانة هالة صدقي المعزين فى وفاة والدتها، اليوم الجمعة، فى كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك.
ورحلت والدة هالة صدقي عن عالمنا، مساء أمس الخميس، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، ودفنت بمدافن العائلة في أكتوبر.
يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي كان مسلسل بركة، الذي عرض في رمضان الماضي، على قناة سي بي سي، مع الفنان عمرو سعد، تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل عزاء والدة هالة صدقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.