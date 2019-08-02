ياسمين صبري في باريس وزينة مع سعيد الماروق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إدوارد

نشر الفنان إدوارد، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان قصير أنيق.

سعيد الماروق

نشر المخرج سعيد الماروق صورة تجمعه بالفنانة زينة، عبر حسابه على إنستجرام، من كواليس فيلم "كل سنة وأنت طيب" للفنان تامر حسني.

سوزان نجم الدين

نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بمكياج ناعم.

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سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر صفحتها بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بجمبسوت "تايجر".

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من العاصمة الفرنسية باريس.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانبة ماريتا عاصي الحلاني، عبر صفحتها بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة ناعمة.

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يعزف الموسيقى.

محمد الشرنوبي

نشر الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له.

أحمد مراد

نشر السيناريست أحمد مراد صورة، عبر حسابه على إنستجرام، من كواليس "الفيل الأزرق 2" تجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز، والمخرج مروان حامد.