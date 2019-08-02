فيديو| سوسن بدر: "ما يحدث معي معجزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حلت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة على البرنامج الإذاعي أسرار النجوم، والذى تقدمه إنجي علي، على إذاعة نجوم fm.

وقالت سوسن بدر إن الممثلات في مصر حين يبلغن سن الـ30 "بيحتاسوا "، بسبب عدم عرض أدوار جيدة عليهن، بالإضافة إلى عدم كتابة أعمال مهمة تناقش هذه المرحلة العمرية للسيدات، لذا نجد ممثلات كثيرات متشبثات بأدوار أصغر من سنهن بكثير.

وأضافت بدر أنها ن تشعر بعد عرض كل دور جديد مناسب عليها أن ما يحدث معها بمثابة المعجزة، مؤكدة أن الفنانين الرجال يعرض عليهم أدوار جيدة ومهمة بعد سن الـ30 .

وتابعت سوسن بدر عن رأيها في الأعمال المأخوذة عن أعمال أجنبية، أنه ليس شيء مستهجن أو مرفوض بنسبة 100%، ولكن المرفوض أن يكون هو القاعدة، لأن مصر مجتمع وله مشاكل يجب أن يتم مناقشتها.