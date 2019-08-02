صورة| دوللي شاهين: "من ساعة ما نزل الكليب وأنا مريضة.. ادعولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة دوللي شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها، تكشف فيها عن مرضها.
وكتبت دوللي: "الحمد لله على كل شيء، من لحظة ما نزل الكليب إمبارح على يوتيوب، وأنا راقدة في السرير كتير مريضة، ادعولي".
وطرحت الفنانة دوللي شاهين، أغنيتها الجديدة "الحاجة داعيالك"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، من كلمات شفيق كارم، وألحان تومي، والتوزيع الموسيقي لأشرف البرنس.
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