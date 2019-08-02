صور| في رحلة مع أصدقائها.. سيلينا جوميز تظهر مهاراتها في الطبخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت النجمة العالمية، سيلينا جوميز، صورا تجمعها بصديقاتها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلال إحداها وهي داخل المطبخ.

وعلقت جوميز على الصور، التي جمعتها بعدد من أصدقائها: "أحيانا لا أستطيع التعبير عن مدى امتناني.. الآن.. أعود إلى العمل".

واحتفلت سيلينا جوميز بعيد ميلادها الـ27 قبل أيام في إيطاليا مع عدد من أصدقائها.