محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت النجمة العالمية، سيلينا جوميز، صورا تجمعها بصديقاتها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلال إحداها وهي داخل المطبخ.
وعلقت جوميز على الصور، التي جمعتها بعدد من أصدقائها: "أحيانا لا أستطيع التعبير عن مدى امتناني.. الآن.. أعود إلى العمل".
واحتفلت سيلينا جوميز بعيد ميلادها الـ27 قبل أيام في إيطاليا مع عدد من أصدقائها.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| في رحلة مع أصدقائها.. سيلينا جوميز تظهر مهاراتها في الطبخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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