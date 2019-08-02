بالفيديو: حلا الترك تضرب شخصا حاول تصويرها بدون مكياج

اعتدت الفنانة الشابة حلا الترك بالضرب، على أحد اصدقائها، أثناء محاولته تصويرها بدون مكياج.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حلا الترك أثناء لقاءها بعض الاشخاص، وبدا أن هؤلاء مقربون منها إذ تبادلت معهم العناق، وقام أحدهم بتصويرها إلا أنها سارعت إلى إبعاده بضربه ممازحة ومانعة إياه من القيام بذلك.

وأشارت إلى أنها لا ترغب في أن تلتقط لها الصور بهذا الشكل قاصدة بذلك أنها غير مستعدة بسبب إطلالتها العفوية من دون تسريحة شعر أنيقة ومن دون مكياج.