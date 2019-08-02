فيديو.. رسالة بطل فيلم "علاء الدين" مينا مسعود لجمهورمهرجان الجونة السينمائي

كتب - محمد فهمي: أكد النجم المصري الكندي مينا مسعود بطل الفيلم العالمي علاء الدين حضوره فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي والذي ينعقد خلال الفترة من Advertisements 19 إلي 27 سبتمبر 2019. 19 إلي 27 سبتمبر 2019. ونشرت الحسابات الرسمية لمهرجان الجونة علي مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مينا مسعود والذي يؤكد من خلال الحضور إلي مصر ليحل ضيفا علي الدورة الثالثة للمهرجان. خلال الحضور إلي مصر ليحل ضيفا علي الدورة الثالثة للمهرجان. والمهرجان شارك به العديد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، فى كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية وضمن مساعيه توفير قنوات اتصال لمحترفى الأفلام المحليين، والإقليميين، والعالميين.

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