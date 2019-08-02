صابرين تنعي والدة الفنانة هالة صدقي

قامت الفنانة صابرين بنعي والدة الفنانة هالة صدقي التى توفيت منذ ساعات بمنزل الأسرة بمنطقة السادس من أكتوبر علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: "وفاة والدة الأخت الغاليه هالة صدقي ربنا يرحمها ويصبرك ياهالة".

توفيت الراحلة بمنزل الأسرة بمنطقة السادس من أكتوبر وقال عدد من المقربين من الفنانة هالة صدقي أنه سيتم إقامة العزاء بكنيسة المرعشلي، وسيتم تحديد الموعد عقب الانتهاء من مراسم الدفن. التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: "وفاة والدة الأخت الغاليه هالة صدقي ربنا يرحمها ويصبرك ياهالة".توفيت الراحلة بمنزل الأسرة بمنطقة السادس من أكتوبر وقال عدد من المقربين من الفنانة هالة صدقي أنه سيتم إقامة العزاء بكنيسة المرعشلي، وسيتم تحديد الموعد عقب الانتهاء من مراسم الدفن.

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