دوللي شاهين: أنا مريضة ادعوا لي

قامت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بنشر صورة لها على فراش المرض على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة: "الحمد لله على كل شي. من لحظة ما رجع الكليب مبارح على يوتيوب وأنا راقدة في السرير كتير مريضة ادعولي".

يذكر أن كليب دوللي شاهين الأخير "الحاجة داعية لك" تم حذفه من موقع الفيديوهات يوتيوب، وأكدت دوللي أن القناة تعرضت للقرصنة وتم حذف جميع فيديوهاتها منها. قائلة: "الحمد لله على كل شي. من لحظة ما رجع الكليب مبارح على يوتيوب وأنا راقدة في السرير كتير مريضة ادعولي".يذكر أن كليب دوللي شاهين الأخير "الحاجة داعية لك" تم حذفه من موقع الفيديوهات يوتيوب، وأكدت دوللي أن القناة تعرضت للقرصنة وتم حذف جميع فيديوهاتها منها.

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