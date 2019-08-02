ريم البارودي ترقص بفستان الزفاف.. هل تزوجت؟.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ريم البارودي جمهورها بمقطع فيديو حديث لها، ظهرت فيه مرتدية فستان الزفاف.

الفنانة المصرية ظهرت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي ترقص في كواليس مسرحيتها الجديدة “كواليس مرتاحة”.

ريم أرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: “كواليس جوازة مرتاحة من أحلى الأغاني الموجودة في المسرحية بحبها أووي فيها حب وسعادة وطاقة إيجابية”.

يذكر أن الفنانة المصرية ريم البارودي تعرض يومين في الأسبوع بالغردقة مسرحية «جوازة مرتاحة»، مع الفنان احمد صفوت، وذلك بعد اعتذار الفنانة منة فضالي عن العمل.

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ريم قالت إن عودتها للمسرح شكلت تحدي كبير بالنسبة لها، وخاصة أنها لم تقدم مسرح منذ سنوات طويلة، وقالت إنها تشعر بخوف شديد قبل مواجهة الجمهور.

يذكر أن ريم البارودي تزوجت من الفنان أحمد سعد لفترة قصيرة لم تتعدى شهر، ثم انفصلت عنه، وذلك بعد قصة حب طويلة استمرت لسنوات.

وكان أحمد سعد قد صرح خلال حلقته في برنامج “شيخ الحارة”، أنه تزوج من الفنانة ريم البارودي لمدة 6 أيام فقط، ووقتها طلبت منه الطلاق وأكدت انها لن تستطيع أن تكمل حياتها معه، ثم تم الطلاق، بعد أن تنازلت عن مؤخر صداقها.

وفي أول تعليق لها على تصريحاته، كذبت ريم سعد، مؤكدة أنها تزوجته 21 يوم وليس 6 أيام كما قال، حيث سخرت من تصريحاته، بقولها: “سمعت أنى اتجوزت 6 أيام ... لا .. أنا أصلا تجوزت رسمى على الورق دقيقة أمام الله بعد سنين طويلة”.