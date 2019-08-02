وفاة والدة الفنانة هالة صدقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت الخميس، 1 من شهر أغسطس، والدة الفنانة المصرية هالة صدقي، وذلك أثناء تواجدها في منزلها.

هالة تلقت خبر وفاة والدتها أثناء تواجدها في الساحل الشمالي مع أسرتها، وعلى الفور انتقلت إلى القاهرة، ليتم دفن والدتها في مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

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ولم يتم تحديد مع عزاء والدة هالة صدقي حتى الآن، وإن كان من المقرر أن يكون بكنيسة المرعشلي.

هالة تحدثت عن والدتها في لقاءات تليفزيونية سابقة، وأشارت إلى أنها تعاونها في تربية أولادها، وكانت ترفض دخولها مجال التمثيل لخوفها الشديد عليها.

هالة صدقي شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «بركة»، مع الفنان عمرو سعد وكمال أبو رية ومحمد لطفي.