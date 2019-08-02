شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى: سأعمل على حل مشكلات زملائى فى النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حلمي عبد الباقي إنه سوف يعمل على حل مشاكل أعضاء النقابة، وذلك بعد فوزه في الانتخابات ودخوله مجلس النقابة، وأضاف حلمي لـ الخليج 365 ،أنه يحضرألبوم وكليب جديد بعد فترة غياب سنوات طويلة، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

وكان الفنان هانى شاكر قد فاز بمقعد النقيب بعدد أصوات 1532 ، بينما حصل منافسه الفنان مصطفى كامل على عدد أصوات 589، ومن مجلس النقابة فاز كل من ، الفنانة نادية مصطفى، حيث حصلت على 1049أصوات، وعلاء سلامة 944 صوتا، أحمد رمضان 1053صوتا، ومحمد أبو اليزيد 1103 أصوات ، وحلمي عبد الباقي 748 صوتا ، ومنصور محمد كامل، خالد محمد بيومي السيد ،عاطف امام،محمد صبحي، احمد محمدً محمد ابو المجد، ومصطفى حلمي.