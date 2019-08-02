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هالة صدقى تتلقى العزاء فى والدتها بكنيسة المرعشلى فى الزمالك.. غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تتلقى الفنانة الكبيرة هالة صدقي العزاء فى والدتها غدا فى كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، والتي رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة  بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية.

 

وانتقلت هالة صدقى إلى القاهرة للحاق تشييع الجثمان مساء اليوم، وتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

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يذكر أن الفنانة هالة صدقى شاركت فى سباق رمضان الدرامى الماضى بمسلسل "بركة "، من بطولة عمرو سعد، حيث جسدت دور والدته، وشارك فى البطولة أيضا محمد لطفى وكمال أبو رية وهنادى مهنى وآخرون، وتأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمود كريم.

 

 

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