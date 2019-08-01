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كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 11:46 مساءً - ضجّت الصحافة التركية بخبر لمس النجم التركي كوبيلاي اكا مؤخرة فتاة حسناء كانت تجلس معه في احد المقاهي.
وفي التفاصيل ان عدسات مصوري البابارتزي التقطت له صورة وهو يلمس مؤخرتها، وذلك بعد ايام قليلة على انفصاله عن حبيبته التي لم تعلّق على هذا الأمر مطلقا.
واثار هذا الأمر جدلا كبيرا في تركيا، خصوصا وان كوبيلاي يحظى بشعبية كبيرة في تركيا، فهو شارك في مسلسل الحفرة الذي ايضا تابعه العالم العربي من خلال يوتيوب، وقد حقق العمل حين عرضه نجاحا كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. نجم تركي يلمس مؤخرة فتاة ويثير ضجة كبيرة بعد انفصاله عن حبيبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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