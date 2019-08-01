- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 11:46 مساءً - افادت وسائل اعلامية عالمية ان زوجة النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون ليزا ماري بريسلي، تستعد لطرح كتاب يتضمن اسرار صادمة عن حياة جاكسون.
وقالت احدى المصادر: “إن الكتاب يعد بالكشف عن مفاجآت تتعلق بمايكل جاكسون وفهم جديد تماما لإلفيس”.
وكانت بريسلي قد تزوجت من ملك البوب في حفل خاص عام 1994، الا انهما تطلقا فى عام 1996.
الجدير ذكره انه خرجت معلومات مؤخرا تزامناً مع ذكرى وفاته العاشرة بأن عائلة الراحل إتخذوا قراراً بوضع نعشه في الخرسانة، بسبب خوفهم من سرقة جثته.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. زوجة مايكل جاكسون السابقة تستعد لفضح اسرار صادمة عن حياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.