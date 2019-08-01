شاهدوا.. زوجة مايكل جاكسون السابقة تستعد لفضح اسرار صادمة عن حياته

كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 11:46 مساءً - افادت وسائل اعلامية عالمية ان زوجة النجم العالمي الراحل ​مايكل جاكسون​ ليزا ماري بريسلي، تستعد لطرح كتاب يتضمن اسرار صادمة عن حياة جاكسون.

وقالت احدى المصادر: “إن الكتاب يعد بالكشف عن مفاجآت تتعلق بمايكل جاكسون وفهم جديد تماما لإلفيس”.

وكانت بريسلي قد تزوجت من ملك البوب في حفل خاص عام 1994، الا انهما تطلقا فى عام 1996.

الجدير ذكره انه خرجت معلومات مؤخرا تزامناً مع ذكرى وفاته العاشرة بأن عائلة الراحل إتخذوا قراراً بوضع نعشه في الخرسانة، بسبب خوفهم من سرقة جثته.

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