هاني العمري يهنئ الجيش ويحتفل بعيده في البقاع

بمناسبة عيد الجيش الوطني اللبناني الذي يصادف اليوم في الأول من آب، توجّه الفنان هاني العمري بالتهنئة إلى المؤسسة العسكرية ضباطً ، رتباء وأفراد وذلك عبر حساباته الخاصّة على مواقع التواصل الإجتماعي .

ونشر العمري صورة في هذه المناسبة أرفقها بتعليق : “1 آب … يوم ليس ككل الأيام … إنه #عيد_الجيش_اللبناني حامي أرزة لبـنان و حامي الوطـن … أهـنّئ الجيش اللبناني بعيده ال ٧٤ … تحية عـزّ وكـرامة لِسياج الوطن”.

وسيشارك الفنان هاني العمري في نشاط تنظّمه قيادة الجيش في البقاع إحتفالاً بهذه المناسبة حيث سيقدّم عدداً من أجمل الأغاني الوطنيّة إضافة إلى أغانيه الخاصة .