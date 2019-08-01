هاني العمري يهنئ الجيش ويحتفل بعيده في البقاع

Aug 01, 2019
بمناسبة عيد الجيش الوطني اللبناني الذي يصادف اليوم في الأول من آب، توجّه الفنان هاني العمري بالتهنئة إلى المؤسسة العسكرية ضباطً ، رتباء وأفراد وذلك عبر حساباته الخاصّة على مواقع التواصل الإجتماعي .
ونشر العمري صورة في هذه المناسبة أرفقها بتعليق : “1 آب … يوم ليس ككل الأيام … إنه #عيد_الجيش_اللبناني حامي أرزة لبـنان و حامي الوطـن … أهـنّئ الجيش اللبناني بعيده ال ٧٤ … تحية عـزّ وكـرامة لِسياج الوطن”.
وسيشارك الفنان هاني العمري في نشاط تنظّمه قيادة الجيش في البقاع إحتفالاً بهذه المناسبة حيث سيقدّم عدداً من أجمل الأغاني الوطنيّة إضافة إلى أغانيه الخاصة .
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